بريطانيا: مستعدون لدعم التعليم في السودان

الخرطوم: السوداني

أبدت بريطانيا استعدادها لدعم قطاع التعليم في السودان في مختلف الجوانب خاصة تطوير المناهج والجودة وتطوير اساليب ومؤسسات البحث العلمي والتعليم الاولي والتعليم الفني وتلبية حاجة التعليم النوعي.

وشارك وزيرا التربية والتعليم محمد الامين التوم والتعليم العالي والبحث العلمي انتصار صغيرون بحسب” وكالة أنباء السودان الرسمية” في المنتدي الدولي للتعليم الذي انعقد بالعاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 20-22 يناير الجاري.

وعقد الوزيران عدد من اللقاءات مع رصفائهما بالاضافة للقاءات ثنائية مع الجانب البريطاني ابرزها لقاء وزير التربية والتعليم بنظيره البريطاني كافين وليامسون ولقاء وزيرة التعليم العالي مع وزير الدولة بالخارجية البريطانية للشؤون الافريقية اندرو استيفنسن بجانب عدد من اللقاءات مع مختلف المؤسسات المهتمة بقطاع التعليم.

وتطرقت اللقاءات التي اجراها الوزيران لفرص التعاون المشترك واطلاع الجانب البريطاني علي واقع وحاجيات السودان في مجال التعليم والتعرف علي التقدم والتطور المحرز في المملكة المتحدة في مجال التعليم.

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