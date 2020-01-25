السودان يبدي استعداده لمنح الجنوب منطقة حرة على البحر الأحمر

الخرطوم: السوداني

أكد السودان “السبت” استعداده لمنح دولة الجنوب منطقة حرة على البحر الأحمر وتنشيط تجارة الحدود وزيادة الصادرات بين البلدين بجانب تدريب كوادر من دولة الجنوب والتنسيق وتقديم الخبرات في شتى المجالات.

واختتمت بالخرطوم المباحثات الثنائية المشتركة بين السودان ودولة الجنوب، وترأس الجانب السوداني وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي عبد الله، بينما ترأس جانب جنوب السودان وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة اقاك اشويل لوال

وقال وكيل وزارة الصناعة والتجارة إن الجانبان اتفقا على توقيع مذكرة تفاهم خلال شهر من الآن لتكون خارطة طريق لمستقبل زاهر لتطوير العلاقات التجارية والصناعية بين الدولتين ، داعياً إلى العمل المشترك وازدهار التجارة خاصة في مجال النقل النهري والسكة حديد والخطوط الجوية ومكافحة التهريب، منوها إلى اهمية تنشيط تجارة الحدود والموانئ البرية والنهرية بين الجانبين بجانب تنشيط وفتح المعابر الحدودية والمتمثلة في معبر جودة البري الخرصان الميرم، الرهيد ، بليلة ، البيبانيس إضافة إلى منطقة التجارة الحرة بولاية البحر الأحمر.

مرتبط