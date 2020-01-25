مجلس الوزراء: إجراءات رادعة ستطال المتسببين في الأزمات

الخرطوم: السوداني

قرر مجلس الوزراء “السبت” اتخاذ عدد من الإجراءات لضبط الأسعار وحماية المستهلك، ووجه بإتخاذ إجراءات رادعة ضد كل الجهات التي تتسبب في إحداث أزمات فضلا عن سحب تراخيص المركبات التي لاتلتزم بالمسارات أو التعريفة.

وعقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً خارج مقره يومي “الجمعة” و”السبت” ناقش فيه الأوضاع الراهنة وعدداً من القضايا ذات الصفة العاجلة، وطلب المجلس بحسب تصريح صحفي للناطق الرسمي للحكومة فيصل محمد صالح تزويد وزارة الصناعة والتجارة بتقرير يومي من الولايات عن سير إجراءات إستلام وتوزيع الدقيق والتدابير الرقابية المتخذة علي المدي البسيط والبعيد، وكون المجلس فريق عمل لمشروع بطاقات الكوتة للوقود لكافة القطاعات وتحديد سقف زمني لذلك، وأكد المجلس علي قرارات القطاع الإقتصادي فيما يخص تطوير قطاع الذهب وإفساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في تصدير الذهب، وأيلولة مصفاة الذهب لوزارة الطاقة والتعدين بعد إتخاذ الإجراءات اللازمة خلال ٣ شهور، كما وجه بالبدء في تنفيذ الخطة الأمنية لمكافحة تهريب الذهب عبر مطار الخرطوم.

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