مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يصل الخرطوم

الخرطوم: السوداني

يصل الخرطوم مساء”السبت ” قادما من نيويورك مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم اشتاينر على رأس وفد من مسئولي الأمم المتحدة لمقابلة كبار المسئولين بالدولة.

وتأتي الزيارة في إطار السعي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتعهدات التي قدمها البرنامج للحكومة الإنتقالية، ومتابعة لنتائج لقاء اشتاينر مع رئيس الوزراء على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتهدف الزيارة لدعم جهود التنمية المستدامة، ورفع الكفاءة المؤسسية وذلك من خلال تعزيز الاقتصاد الوطني بالمشروعات التنموية الحيوية وتنفيذ برامج بناء القدرات للعاملين بالدولة، وبناء السلام، والمساهمة في استقطاب دعم المجتمع الدولي للسودان.

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