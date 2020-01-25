وزير الدفاع يكشف تفاصيل المفاوضات مع الجيش الشعبي

الخرطوم: السوداني

كشف وزير الدفاع الفريق أول ركن جمال الدين عمر “السبت” تفاصيل المفاوضات التي جرت بينهم وبين وفد الجيش الشعبي قطاع الشمال والذي توج بالتوقيع على الإتفاق الإطاري بين الحكومة والحركة الشعبية ــ شمال ــ بقيادة عقار “الجمعة” بجوبا.

وقال عمر في تصريحات صحفية عقب وصوله للخرطوم قادماً من جوبا إنه تم عقد عدة جلسات مع وفد الجيش الشعبي قطاع الشمال اتسمت بالروح الوطنية العالية وتم من خلالها تداول المبادئ العامة المطروحة من قبل الحكومة والجيش الشعبي قطاع الشمال وتم التوصل للاتفاق الذي تم توقيعه ضمن الاتفاق الإطاري بعد مناقشات بناءة،

وأشاد وزير الدفاع باستشعار الوفدين لروح المسؤولية والحرص على تحقيق السلام والاستقرار كمدخل للتنمية والتطور بعد نجاح ثورة ديسمبر المجيدة، وأبدى تمنياته أن يكون هذا الاتفاق حافزاً للمسارات الأخرى للإسراع في إكمال المناقشات حول الترتيبات الأمنية بصورة شاملة.

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