شركة الفاخر: مبادرتنا بتصدير الذهب غرضها انقاذ الأوضاع الإقتصادية

الخرطوم: السوداني

قال رئيس مجلس إدارة شركة الفاخر للأعمال المتقدمة المحدودة محمود محمد محمود “السبت” إن المبادرة التي تقدموا بها لوزارة المالية بشراء الذهب وتصديره للإمارات سببه خلو الساحة من المبادرات الوطنية التي تنقذ البلاد من الأوضاع الإقتصادية المتردية.

وقال محمود خلال منبر صحفي بـ”طيبة برس” إن أكبر المعوقات التي تواجه الإقتصاد القومي حاليا تتمثل في تهريب الذهب وتجارة العملة وإرتفاع سعر الدولار، وأضاف بأنهم تقدموا بمبادرة لوزارة المالية تقترح خطة للعمل تتلخص في وضع آلية مرنة تتولى مهمة شراء الذهب من المنتجين في السوق المحلي بمناطق الإنتاج أو أسواق الذهب بالخرطوم، وشراء أكبر كمية قابلة للتهريب بغرض تصديرها لدولة الإمارات وغيرها، وأضاف “مبادرتنا توفر النقد النقد الأجنبي لسداد قيمة السلع الإستراتيجية وليس عن طريق طباعة النقود التي تؤدي لمزيد من التضخم الإقتصادي وضعف قيمة العملة الوطنية”، وأوضح أن المبادرة تتولى تحديد سعر الشراء يومياً وبالمرونة المطلوبة وحسب العرض والطلب من السوق المحلي، كما يتم بيع الذهب بأسعار البورصة العالمية وتحويل القيمة للبنك التجاري بالخرطوم، والعمل على إستمرارية التصدير وسداد الفواتير.

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