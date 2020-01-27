توجيه بفرض رقابة مشددة على توزيع دقيق المخابز والوقود بالخرطوم

الخرطوم: السوداني

وجهت لجنة تنسيق شئون أمن محلية الخرطوم برئاسة معتمد المحلية صبري بشري حسن الشاذلي بالتشديد على إجراءات ضبط ومراقبة توزيع الدقيق على المخابز والمواد البترولية بمحطات الخدمة للقضاء علي تهريب وتسريب السلع الإستراتيجية. وأكدت اللجنة إيقاع عقوبات صارمة على المدانين الذين تم ضبطهم مؤخراً في بلاغات متعلقة بتهريب الدقيق والوقود، وكشفت عن ضبط الشرطة الأمنية لعربة دفار بكبري المنشية تحمل 100 جوال دقيق مدعوم مخصص للمخابز شرع المدانيين في عملية تهريبها من أحد المخابز بالحلة الجديدة بالخرطوم من جملة 40 مخبز يملكها أحد المدانيين بغرض إعادة تعبئتها بأحد المنازل بضاحية الوادي الأخضر بشرق النيل ومن ثم التصرف فيها بالسوق السوداء إلا إن جهود الشرطة الأمنية أحبطت العملية وتم تقديم المتهم لمحكمة الطوارئ بالامتداد ومصادرة الدقيق والعربة الدفار وأدوات إعادة التعبئة والحكم على المدان صاحب مجموعة المخابز والمتهم الثاني بالسجن لمدة عام لكل منهما.

إلي ذلك وجهت اللجنة خلال الاجتماع بقيام حملات مكثفة لإعادة الانضباط للأسواق وتنظيمها بجانب مواقف المواصلات وما جاورها ومعالجة إشكالات الكثافة المرورية العالية بمركز الخرطوم إضافة إلى مواصلة حملات درء أدوات الجريمة والظواهر السالبة وتعزيز الارتكازات والتأمين بالتقاطعات.

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