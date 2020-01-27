مفرح: مجلسا “السيادة” و”الوزراء” يعملان بتناغم

الخرطوم: السوداني

قال وزير الشوون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح “الإثنين” إن الحكومة الانتقالية تعمل في تناغم تام بين مجلسي السيادة والوزراء لانفاذ مطلوبات المرحلة، بينما أكد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان دعم المجلس لبرامج وخطط وزارة الشؤون الدينية والاوقاف لانفاذ مطلوبات الفترة الانتقالية.

واطلع البرهان خلال لقائه بالقصر الجمهوري وزير الشوون الدينية والأوقاف على البرامج التي نفذتها الوزارة في إطار احلال السلام وتحقيق التنمية بالبلاد، بجانب برامج تدريب وتأهيل الائمة والدعاة من أجل تعزيز مسيرة السلام ومعالجة القضايا التي تلامس هموم المجتمع خلال المرحلة الانتقالية إلى جانب انتهاج الوسطية والاعتدال ، ومحاربة الغلو والتطرف والارهاب وخطاب الكراهية عبر المنابر الدعوية المختلفة

وقال مفرح في تصريح صحفي إنه اطلع البرهان على ترتيبات ومخرجات ورشة تدريب الائمة والدعاة علي مستوي ولايات الشرق الثلاث والتي استضافتها مدينة بورتسودان بهدف تعزيز الاستقرار وابراز أهمية المرحلة الانتقالية في إحلال السلام ورتق النسيج الاجتماعي من أجل نهضة المجتمع وتقدمه.

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