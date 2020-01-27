وزيرا الري والخارجية إلى واشنطن

الخرطوم: السوداني

يتوجه وزير الري والموارد المائية ياسر عباس ووزيرة الخارجية اسماء محمد عبد الله “الاثنين” إلى واشنطن، على رأس وفد فني وقانوني، وتأتي الزيارة لحضور اجتماعات بشأن سد النهضة بمشاركة وزراء الري والمياه والخارجية بدول السودان ومصر واثيوبيا وممثلين من الخزانة الامريكية والبنك الدولي كمراقبين.

ومن المنتظر أن يبحث الوزراء من الدول الثلاث في مسودة الاتفاق التي اعدتها اللجان الفنية والقانونية للدول الثلاث من خلال الاجتماعات التي احتضنتها الخرطوم نهاية الاسبوع الماضي، وشهدت اجتماعات اللجان الفنية والقانونية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة بعض التقارب مع وجود تباينات في بعض المواقف الفنية والقانونية، وتم أرجاء مناقشتها في اجتماع وزراء المياه والخارجية في واشنطن يومي 28 و29 يناير الحالي.

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