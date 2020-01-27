الجيش: إعادة هيكلة لمنظومة الصناعات الدفاعية

الخرطوم: السوداني

قال المتحدث باسم القوات المسلحة عميد ركن عامر محمد الحسن “الإثنين” إن منظومة الصناعات الدفاعية قامت باجراء إعادة هيكلة شاملة للمنظومة استندت فيها على متطلبات واستراتيجية المرحلة القادمة والدور الاساسي للمنظومة في دعم الإقتصاد الوطني.

وأشار عامر في بيان بحسب” وكالة أنباء السودان الرسمية” إلى الدور الأساسي للمنظومة بعد هيكلتها في دعم الإقتصاد الوطني مع مراعاة التركيز على عنصر الشباب باعتبارهم وقود المرحلة القادمة وباعتبارهم المحرك الأساسي لكل تطور وتقدم عبر إعمال معايير الخبرة بالمنظومة.

وأكد أن منظومة الصناعات الدفاعية التي عرفت بإسم التصنيع الحربي تخضع لمشروعات التحديث تماشياً مع الجيوش بالدول الأخرى لتهتم بالصناعات التنموية الوطنية والدفاعية لتأمين توطين احتياجات الدفاع من تسليح وعتاد حربي ومركبات قتالية بداخل البلاد وبإنتاج من أيدي وخبرات سودانية خالصة.

وجدد عامر التأكيد على أن دور الهيكلة هو عهدٌ من المنظومة بأن تظل الدرع الواقي للبلاد والشعلة المتقدة التي تضئ العتمة وتقود التطور والتكنلوجيا بالبلاد.

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