المراجع العام: نظم جديدة للنزاهة واستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد

الخرطوم: السوداني

أعلن المراجع العام القومي الطاهر عبد القيوم عن إنشاء نظم جديدة للنزاهة واستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد بالبلاد، وذلك استنادا على توصيات السمنار العالمي للنزاهة ومكافحة الفساد الذي نظمه ديوان المراجعة القومي “الإثنين”.

وأكد الطاهر خلال مخاطبته “السمنار” تحمل الديوان لمسؤولية محاسبة ومراقبة قطاعات الدولة كافة لتعزيز الشفافية وإقامة الحكم الراشد لتكون نموذجا يحتذى به، مشدداً على ضرورة رفع القدرات للعاملين بالديوان لتعزيز الاستقلالية وتوسيع التفويض وترفيع منصب المراجع العام ليصل إلى القضاء.

مرتبط