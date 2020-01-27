وقفة احتجاجية و مذكرة للعاملين بـ (السوداني) تُطالب بتسريع إجراءات التقاضي وعودة الصحيفة

الخرطوم: باج نيوز

تسلم ممثل وزير العدل المستشار حمدي الطاهر مذكرة من العاملين بصحيفة السوداني خلال وقفة احتجاجية نفذوها أمام الوزارة اليوم “الإثنين”.

و طالبت المذكرة التي تحصل عليها “باج نيوز”، بسرعة النظر في الاستئناف المقدم أمام اللجنة المختصة، وأنه في حال تعذر الوصول لقرار سريع ناشد العاملون في مذكرتهم السماح للصحيفة بالصدور إلى حين اكتمال كافة مراحل التقاضي التي حددها القانون و الدستور. .

وشددت المذكرة على أن استمرار الحجز على الصحيفة وإيقاف صدورها، يمثل في البداية ضرراً نفسياً ومهنياً بليغاً على العاملين، باعتبار أنها منبر يُقدم خدمة مهنية لقارئ ظل يُتابع الصحيفة لسنوات طويلة واعتبرته الحكم الأول في تقييم جهودهم.

ونوهت المذكرة إلى أن حجز الصحيفة لذرائع إجرائية، وليس موضوعية، يمثل ضربة لمبادئ الثورة التي تقف الحرية والعدالة ركنين أساسيين من أركانها الثلاثة (حرية سلام وعدالة).