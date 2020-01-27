المالية توجه بتقليص تحويل الرصيد إلى(100) جنيه بحلول يونيو

الخرطوم: ابتهاج متوكل

وجه وزير الماليه د. إبراهيم البدوي بالاستمرار في تحويل الرصيد بحد أعلى مبلغ 1000 جنيه يوميا حتي 31 مايو 2020 ويتقلص إلى 100 جنيه يوميا إعتبارا من يونيو 2020م فضلاً عن أن سقف الرصيد المسموح به لأي شريحة بحد أعلى مبلغ 10 الف جنيه يوميا وذلك اعتبارا من الاول من مارس ٢٠٢٠ م، كما وجه البدوي بأن يتم معالجه الأرصدة بالشرائح التي تتجاوز المبالغ المسموح بها 10 الف جنيه بحد أقصى في 30 يونيو 2020 ويتزامن مع ذلك الاستمرار في تقديم الخدمات عبر الموبايل ووسائل الدفع الأخري وذلك لضمان إيصال الخدمه لأكبر شريحة من المواطنين.

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