الخارجية: نتحسب لأي إجراءات تضمن سلامة السودانيين بـ”الصين”

الخرطوم: السوداني

أكدت وزارة الخارجية “الثلاثاء” إحترامها للإجراءات التي إتخذتها حكومة جمهورية الصين الشعبية لإحتواء الفايروس، وخبرتها المتراكمة في مكافحة الأوبئة، وقالت إنها تتابع تطورات الوضع لإتخاذ ما يلزم وتتحسب لأي اجراءات قد تلزم لضمان سلامة المواطنين السودانيين المقيمين في مدينة أوهان الصينية أو غيرها.

وقالت الخارجية في تعميم صحفي إن السلطات الصينية طمأنت البعثات الدبلوماسية في بكين على قدرتها على التعامل مع جائحة “كورونا”، واستبعدت أن تنشأ حاجة إلى أن تجلي الدول رعاياها المقيمين في مدينة أوهان.

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