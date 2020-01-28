ضبط كمية من الأسلحة والذخائر بشرق النيل

الخرطوم: السوداني

ضبطت مكافحة التهريب بولاية الخرطوم فرع شرق النيل “الثلاثاء” كمية من الأسلحة والزخائر المهربة على متن عربة “بوكس” تشمل 54 بندقية كلاشنكوف و2300 طلقة كلاشنكوف بجانب مدفع “قرنوف” وجهاز ثريا.

ووقف رئيس هيئة الجمارك الفريق شرطة بشير الطاهر بشير بحضور مدير الادارة العامة لمكافحة التهريب اللواء شرطة صلاح احمد حسين الحمري على الضبطية، وأكد الطاهر على الدور الكبيرة لقوات مكافحة التهريب ودورها في حماية الاقتصاد.

من جانبه أكد مدير الادارة العامة لمكافحة التهريب اللواء شرطة صلاح أحمد حسين الحمري، بحسب تصريح للمكتب الصحفي للشرطة جاهزية قوات مكافحة التهريب لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وطمأنينة المواطنين.

وأوضح أن الضبطية تمت بعد توفر معلومات لفرع المكافحة بشرق النيل وبعد التخطيط والمتابعة تم ضبط الأسلحة مع أثنين من المتهمين كانا يستعدان للاشتباك مع القوة، وقال “إلا أن احترافية رجال المكافحة والتدريب الجيد والخبرة الطويلة كان لها القدح المعلا في احباطهم دون أي خسائر”، مؤكداً إتخاذ الاجراءات القانونية في مواجهتهم توطئة لتقديمهم للمحكمة.

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