غرب دارفور: الإجراءات القانونية ستطال المركبات غير المقننة

الجنينة: وكالات

قال والي غرب دارفور اللواء الركن ربيع عبدالله آدم “الثلاثاء” إن الإجراءات القانونية ستطال كافة المركبات غير المقننة فور الانتهاء من المدة المحددة لتقنينها بواسطة السلطات المختصة.

ووقف الوالي وأعضاء لجنة أمن الولاية بحسب ” وكالة أنباء السودان الرسمية” على سير العمل في إجراءات تخليص المركبات غير المقننة في الولاية في يومها الثالث.

وأكد الوالي ضرورة إقبال مالكي تلك المركبات على تقنينها في المدة الممنوحة لها ، وأشار إلى استخدام المركبات غير المقننة في تهريب المخدرات وارتكاب الجرائم إضافة إلى جريمة التظليل عليها لإخفاء ما بداخلها، مؤكدا أن تخليص تلك المركبات وتقنينها يسهم في حفظ الأمن والاستقرار في الولاية خاصة والسودان بصورة عامة.

وقال الوالي إن السلطات في ولايته ستصل إلى أي مركبة غير مقننة بعد العاشر من فبراير المقبل ومصادرتها مهما بعدت المسافة التي يتم تخزينها أو استخدامها من أجل بسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون في الولاية.

وأشار إلى أن الحدود المفتوحة ساهمت في استغلال ضعاف النفوس منها في جلب المركبات غير المقننة واستخدامها بصورة غير قانونية وارتكاب الجرائم بها.

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