تنفيذ زيادة في رسوم الخدمات الطبية بمستشفيات الجزيرة بموجب موازنة ٢٠٢٠م

الخرطوم : السوداني

ودمدني / عمران الجميعابي

نفذت وزارتي الصحة والمالية بولاية الجزيرة زيادة كبيرة في رسوم الخدمات الطبية بمستشفيات ولاية الجزيرة بموجب موازنة العام المالي ٢٠٢٠م واستنكرت قطاعات كبيرة بالولاية الزيادة التي وصفوها بغير المبررة في الخدمات الطبية رغم رفع ميزانية الصحة من ٧٪ الي ٣٠٪ متسألين اين تذهب هذه الزيادة الميزانية ورصدت (السوداني ) تراجع حالات التردظ علي المستشفيات عقب تطبيق الزيادة في رسوم الخدمات الطبية .

وتحصلت (السوداني ) علي قائمة بتطبيق زيادة اسعار العمليات الجراحية العامة وجراحة الانف والاذن والحنجرة اعتبارا من ٢١/ يناير الجاري حيث بغلت رسوم العمليات الكبيرة ٩٢٠٠ج بدلا عن ٧٢٠٠ج وتم رفع رسوم العمليات المتوسطة الي ٧٢٠٠ بدلا عن ٦١٠٠ ج خلال العام الماضي وبلغت رسوم العمليات الصغير ٦٠٠٠ج بدلا عن ٣٨٠٠ج وتم تنفيذ زيادة في رسوم الاشعة المقطعية للمخ والحوض والجيوب الانفية من ٩٠٠ج الي ١٢٠٠ج وصورة البطن من ١٥٠٠ج الي ٣٠٠ج وكرت الحمي الصفراء من ٥٠٠ج الي ٨٥٠ج وتم رفع رسوم الرنين المغنطيسي من ١٨٠٠ج الي ٢٥٠٠ج لجهة تحصلت ( السوداني ) خطاب صادر من مدير عام مستشفي ودمدني التعليمي م/ ادم محمد ابرهيم موجه الي مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة يفيد بفئات العمليات الجراحية بعنبر ابوسنون الخاص والدرجة الخاصة للعام الجديد ٢٠٢٠م بتحديد رسوم العملية المزدوجة بواقع ٢٠مليون ج والعملية الكبيرة بواقع ١٧ مليون ج والعملية المتوسطة بواقع ١٣ مليون ج والعملية الصغيرة بواقع ١٠ مليون ج اضافة الي رسوم اسعار الغرف بواقع ٨٠٠ ج لليوم الواحد بعنبر ابوسنون و٤٠٠ج بعنبر الدرجة لليوم الواحد فضلا عن مرور اخصائي بواقع ٢٠٠ج لليوم والاستدعاء ٣٠٠ج وعزاء مديرعام مستشفي ودمدني الزيادة لمواكبة الزيادة العامة في اسعار السلع والخدمات ووصف عدد من المواطنين تنفيذ زيادة رسوم الخدمات الطبية بالمستشفيات بالهجمة الشرسة وطالبوا رئيس مجلس الوزاراء عبدالله حمدوك ووزير الصحة الاتحادي د. اكرم التوم بالتدخل الفوري بايقاف الزيادات الكارثية بحسب وصفهم والعمل في اتجاه مجانية الصحة كما نصت الوثيقة الدستورية فيما طالبت تنسيقية اعلان الحرية والتغير بولاية الجزيرة في بيان تحصلت عليه (السوداني ) بايقاف العمل بموازنة العام المالي ٢٠٢٠م لولاية الجزيرة واعتبروها ضد حكومة الثورة وضد الوثيقة الدستورية .