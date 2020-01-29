لجنة المفصولين تعيد 10 دبلوماسيين للخدمة

الخرطوم: السوداني

قررت لجنة النظر في قضية المفصولين تعسفياً من الخدمة المدنية “الأربعاء” بناءاً على توصية وزارة الخارجية إعادة 10 دبلوماسيين للخدمة وإلحاقهم بالدرجة الوظيفية لزملائهم بجانب إعادة 13 إداريا للخدمة وإلحاقهم بالدرجة الوظيفية لزملائهم.

وعقدت اللجنة بحسب “وكالة أنباء السودان الرسمية” اجتماعها الدوري بمقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وأوصت اللجنة بإعادة 108 من المفصولين من الإذاعة السودانية وتحسين معاشات 46 من المتقدمين الذين تجاوزوا سن الــ 65 عاماً أو لا يرغبون في العودة، كما أقرت اللجنة ترفيع الدرجات الوظيفية لـ27 مفصولا تمت اعادتهم في السابق.

وقررت اللجنة كذلك إعادة 66 مفصولا من التلفزيون للخدمة وتحسين معاشات 24 لا يرغبون في العودة، وقررت ترفيع درجات 4 من منسوبي تلفزيون عطبرة سبق إعادتهم للخدمة لإلحاقهم برصفائهم وتحسين معاشات 10 لا يرغبون في العودة أو تجاوزوا سن الـ65 عاما، وأعلنت اللجنة ترفيع الدرجات الوظيفية لـ12 مفصولا من تلفزيون واذاعة ود مدني سبق إعادتهم للخدمة لإلحاقهم برصفائهم وتحسين معاشات 15 مفصولا لا يرغبون في العودة أو تجاوزوا سن الـ 65 عاما.

وأعادت اللجنة 24 مفصولا بوزارة الثقافة والاعلام للخدمة وتحسين معاشات 40 مفصولا لا يرغبون في العودة وترفيع الدرجات الوظيفية لـ12 مفصولا سبق إعادتهم للخدمة لإلحاقهم بزملائهم وتحسين معاش 40 مفصولا تجاوزوا سن التقاعد، كما قررت اللجنة اعادة 124 من مفصولي الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية للعمل وتحسين معاشات 43 مفصولا بعد ترفيع درجاتهم الوظيفية أسوة بزملائهم.

ووجه حمدوك وزارات شؤون مجلس الوزراء والمالية والتخطيط الاقتصادي والثقافة والإعلام والعمل والتنمية الاجتماعية وبنك السودان المركزي وبنك الثروة الحيوانية والجهات المعنية الأخرى إتخاذ إجراءات التنفيذ، وأعرب عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد في مسيرة عملهم.