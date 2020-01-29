حمدوك يعيد مفصولين بـ”سونا” وبنك الثروة الحيوانية للخدمة

الخرطوم: السوداني

وافق رئيس الوزراء عبدالله حمدوك “الأربعاء” على توصيات لجنة النظر في قضايا المفصولين تعسفياً من الخدمة المدنية والخاصة بإعادة مفصولين بوكالة السودان للأنباء “سونا” وبنك الثروة الحيوانية للخدمة.

وأوصت اللجنة بإعادة تعيين عدد 5 بوكالة السودان للأنباء وتحسين معاش عدد 5 بذات الوكالة،بجانب إعادة تعيين عدد 19 ببنك الثروة الحيوانية، وتحسين معاش شخص واحد بذات البنك.

ووجه حمدوك وزارات شؤون مجلس الوزراء والمالية والتخطيط الاقتصادي والثقافة والإعلام والعمل والتنمية الاجتماعية وبنك السودان المركزي وبنك الثروة الحيوانية والجهات المعنية الأخرى إتخاذ إجراءات التنفيذ، وأعرب عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد في مسيرة عملهم.

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