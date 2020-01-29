ليبيا تبلغ السودان بالقبض على المتهمين بقتل سيدتين سودانيتين

الخرطوم: السوداني

قالت وزارة الخارجية “الأربعاء” إن قنصلية السودان ببنغازي تلقت تأكيدات من الجهات الليبية المختصة بتوصلها للجناة المتهمين بقتل سيدتين سودانيتين في أكتوبر الماضي.

وطبقاً لتصريح صحفي صادر عن الخارجية فإن السلطات المعنية أفادت بأن التحري جارٍ معهم، وانهم أقروا بإرتكاب الجريمة وسيتم تقديمهم للعدالة، مؤكدة أن القنصلية السودانية ببنغازي ستتابع مجريات المحاكمة.

وعثر في أكتوبر الماضي على جثتين لامرأتين سودانيتين وعليهما آثار تعذيب في بنغازي، وقالت مصادر أمنية في بنغازي إن الجثة الأولى وجدت على البحر وعليها آثار تعذيب بمنطقة الصابري وتعود لسيدة سودانية تدعى زينب، وهي من سكان شارع الشريف، أما الجثة الثانية فهي لسيدة سودانية تدعى عائشة من سكان السلماني، وعثر عليها قرب مستشفى الجلاء وعليها آثار تعذيب.

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