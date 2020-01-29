التربية: زيادة مرتقبة في استحقاقات المراقبة بإمتحان الشهادة

الخرطوم: السوداني

أكدت وكيل وزارة التربية تماضر الطريفي “الأربعاء” حرص وزارتها على نزاهة امتحانات الشهادة الثانوية بمنع أي موظف أو خدمة وطنية من المراقبة في الإمتحانات، مؤكدة أن الأولوية لمعلمي الثانوي والاكمال بمعلمي الأساس، وتوقعت حدوث زيادة مرضية في استحقاق المراقبة في الإمتحانات.

وشددت تماضر لدى لقائها المديرين العامين ومديري التخطيط بالولايات على هامش فعاليات المؤتمر الدولي للتعليم بالسودان على تكوين لجان تفكيك لحل النشاط الطلابي بالولايات، وطالبت بإرجاع المعلمين الذين تم تعيينهم في النشاط الطلابي الى المدارس والمحليات.

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