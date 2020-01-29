مطابع العملة: خصائص تأمينية للعملة والوثائق

الخرطوم: السوداني

أكد مصمم العملة بشركة مطابع السودان للعملة المحدودة عبد الكريم عيسى “الأربعاء” أن طباعة العملة بالشركة تتميز بالخصائص التأمينية للعملة وللوثائق الثبوتية.

وقال عيسى بحسب “وكالة أنباء السودان الرسمية” إن الشركة تمتلك مصنع حديث لإنتاج جميع أنواع الكروت البلاستيكية للصراف الآلي وبطاقات الهوية وبطاقات مدمجة، مشيراً إلى أن الشركة التي تأسست في العام 1992م تتوفر فيها مجموعة من الخصائص التأمينية وطباعة متميزة على ورق جيد، وأضاف أن الشركة تنفرد بدور رائد في تقديم أفضل الحلول للمطبوعات المؤمّنة ضد التزوير والتزييف ولايقتصر تأمينها على التصميم فقط بل يتعداها إلى المواد والوسائل المستخدمة في طباعتها

وقال عيسى إن من أبرز منتجات الشركة الجوازات الحكومية والكروت البلاستيكية والشهادات للمرحلة الثانوية والجامعية والشيكات والدمغات والاختام المؤمّنة والوثائق القضائية وبطاقات اقتراع الانتخابات وعقودات الأراضي وتذاكر كرة القدم.

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