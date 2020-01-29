طلب لإقالة مديري التعليم بعدد من الولايات

الخرطوم:السوداني

طلب وزير التربية والتعليم محمد الأمين التوم “الأربعاء” من وزير الحكم الاتحادي توجيه بعض ولاة الولايات بتغيير مديرى إدارات التعليم في تلك الولايات، بينما دفع وزير الداخلية الفريق شرطة الطريفي إدريس بتوصية لمجلس الوزراء بإنشاء مباحث للتموين للحد من مكافحة تهريب السلع الاستراتيجية المدعومة.

واستمع مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة عبدالله حمدوك إلى تنوير من وزيرة التعليم العالي انتصار صغيرون حول عدد من القضايا والإشكالات التى تواجهها الوزارة خاصة الاعتصامات المتكرره من قبل الطلاب أمام الوزارة، مؤكدة أن قضية طلاب جامعة زالنجي قد تم حلها.

واستمع المجلس أيضاً إلى تنوير من وزير التربية والتعليم حول الصعوبات التي تواجه التعليم في الولايات ، مشيرا إلى وجود اشكاليات بين تنظيمات التعليم وبعض مديري التعليم في الولايات.

كما قدم وزير الداخلية تنوير عن خطة وزارته بشأن مكافحة التهريب ، وكشف عن نجاحات حققتها الوزارة في هذا الصدد، مؤكداً أن الوزارة تبذل جهود مقدرة لمكافحة تهريب السلع المدعومة مثل الدقيق والمواد البترولية وتزوير العملة.

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