مجلس الوزراء يجيز عدد من القوانين بينها قانون مفوضية مكافحة الفساد

الخرطوم: السوداني

أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك “الأربعاء” عدداً من مشروعات القوانين مع إجراء بعض التعديلات عليها بينها مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد ومشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية، وسيقوم وزير العدل بإجراء التعديلات وعرضها على الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء لاجازتها في صورتها النهائية.

وقال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح في تصريحات صحفية إن القوانين هي مشروع قانون انشاء المجلس الأعلى للحج والعمرة ومشروع قانون إلغاء المجلس القومي للذكر والذاكرين قدمهما وزير الشؤون الدينية والأوقاف.

كما أجاز المجلس مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان بجانب مشروعات قوانين مفوضية السلام و النيابة العامة تعديل لعام 2020 ومشروع قانون التعديلات المتنوعة والذي يعمل على إجراء تعديلات على قوانين متعددة مثل القانون الجنائي وقوانين الصحافة لعام 2009 والأمن الوطني و الاحزاب والاتحادات المهنية وتنظيمات العمل الطوعي، مؤكداً أن هذه التعديلات تهدف لإزالة المواد المتعلقة بالقيود على الحريات.

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