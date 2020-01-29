لجنة فض الإعتصام: لا نشعر بأي تهديد يؤثر على عملنا

الخرطوم: السوداني

أكد رئيس رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في أحداث فض الإعتصام نبيل أديب “الأربعاء” إن اللجنة بكامل عضويتها لا تشعر بأي تهديد يؤثر على عملها، وأكد تمسك اللجنة بحياديتها وإستقلاليتها ومهنيتها.

وقال أديب في تصريح صحفي إن ما ذكره في لقاء صحفي أشار فيه لوجود ضغوط تمارس على اللجنة ولكنه حدد مصدرها من حيث أنها صادرة من أشخاص يكتبون في وسائل التواصل الإجتماعي ويدعون لتوجيه الإتهام لأشخاص أو لجهات بعينها، وشدد على أن هذه الضغوط لم تصدرمن أي جهة رسمية مدنية أو عسكرية، وأكد أديب أن هذه الضغوط إقتصرت على منشورات ظهرت في وسائل التواصل الإجتماعي وبعض وسائط الإعلام المكتوبة، مؤكداً أنها لم تؤثر على الإطلاق على قرارات اللجنة.

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