الصحة الاتحادية : مطالب الحرية والتغير بالجزيرة بخفض رسوم الخدمات الطبية بالمستشفيات اوامر واجبة التنفيذ .

ودمدني / عمران الجميعابي

اعلن د. اكرم التوم وزير الصحة الاتحادي الاتفاق مع تنسيقية قوي اعلان الحرية والتغير ولجان المقاومة السودانية علي مستوي الجزيرة ولجان مقاومة ودمدني الغاء رسوم الخدمات الطبية المقدمة بمستشفيات ولاية الجزيرة في موازنة العام المالي ٢٠٢٠م وتقليصها عن رسوم العام ٢٠١٩م وفق مانصت عليه الوثيقة الدستورية بالاتجاه نحو مجانية الصحة في وقت اعلنت فيه تنسيقية قوي اعلان الحرية والتغير رفضها التام العمل بموازنة العام الجديد في قطاع الصحة اضافة الي ضرورة استكمال هياكل السلطة المدنية واقالة الوالي المكلف فورا فضلا عن ازالة دولة التمكين بوزارة الصحة بالولاية وبالمؤسسات الصحة بجانب معالجة قضية انتشار الملاريا وتكدس النفيات بالمستشفيات وحاضرة الولاية واجمعت جميع المكونات الثورية عن تردي الخدمات الطبية والصحية المقدمة فضلا عن التردي البيئي بالمؤسسات الصحية وشددت علي ضرورة الاصلاح العاجل بالقطاع الصحي لمواكبة المتغيرات بعد الثورة المجيدة بتحقيق اهدافها عبر توفير الخدمات الطبية والصحية والاتجاه نحو مجانيتها .

وقال د. اكرم التوم وزير الصحة الاتحادي خلال اجتماعة عصر اليوم بودمدني بتنسيقية قوي اعلان الحرية والتغير بولاية الجزيرة ولجان مقاومة ودمدني ولجان المقاومة السودانية علي مستوي ولاية الجزيرة ان تطبيق الزيادة في رسوم الخدمات الطبية المقدمة بمستشفيات ولاية الجزيرة تزيد العبء علي مواطني الولاية والولايات المجاورة ووصفها بالمؤلمة موكدا باتجاه الوزارة نحو مجانية الخدمات الطبية المقدمة وتجويدها خلال الفترة القادمة قائلا ان المطالب بالغاء الرسوم المفروضة خلال ميزانية العام الجديد من قبل المكونات الثورية وتنسيقية قوي اعلان الحرية والتغير اوامر واجبة التنفيذ وبشر مواطني ولاية الجزيرة بتقليص رسوم الخدمات الطبية والصحية عن رسوم العام الماضي ٢٠١٩م اضافة الي توفير الدواء المجاني خلال الفترة القادمة وشدد علي ضرورة احكام التنسيق مابين المكونات الثورية بولاية الجزيرة ووزارة الصحة الاتحادية لتجاوز تحديات القطاع الصحي بالولاية .