استفهامات … احمد المصطفى ابراهيم

من أخبار اﻷمس أن بنك السودان المركزي وجه خطابا لكافة المصارف بفتح استيراد السيارات هم قالوا (العربات والبكاسي) عبر البنوك والذي كان موقوفا منذ 2014 م .

من يضع اﻷولويات في هذه البلاد؟ من يخطط لهذا الشعب؟ من يرتب مشكلات السودان المتداخلة؟ هل السودان هو الخرطوم فقط؟

الخرطوم الآن تشكو من زحام مروري رهيب جاء بعد الفشل في إنشاء مواصلات عامة لم يبحث المسؤولون في كل اﻷنظمة الماضية عن حلٍ دائم لها. وكانوا يكتفون بالحلول المؤقتة. على أيام الرئيس نميري (لو قلنا أيام مايو الشباب مش حيفهموا حاجة) على أيام نميري كان الحل بصات أبو رجيلة ماركة مارسيديس في سبعينيات القرن الماضي، وعلى أيام اﻹنقاذ كان الحل بصات الوالي صينية الصنع والباقي معروف. طبعا حكومات اﻷحزاب لم تعمر طويلاً وجل وقتها في المحاصصات. وجاءت حكومة حمدوك ويبدو أنها في الطريق سائرة.

أدى الفشل العام إلى الحلول الفردية بأن يبحث كل مواطن عن وسيلة مواصلات، المقتدرون امتلكوا سيارات وصار في كثير من بيوت المقتدرين عدة سيارات وليس سيارة واحدة وانصرف الشباب إلى مهنة المواصلات رقشات وأمجادات وليمويزينات وهذا هدر طاقات وليس إنتاجاً.

لماذا يفتح باب استيراد السيارات عبر البنوك؟ هل شره الحكومة إلى رسوم جمارك السيارات الذي بلغ في يوم 130% من سعر السيارة هو الداعي؟ بماذا تستورد السيارات؟ أليس بالعملة اﻷجنبية أو الصعبة جداً (كنا نقول العملة الصعبة الآن نقول الصعبة جداً)؟ سعر الدولار اليوم حول المائة كم سيصبح بعد فتح الاستيراد؟ وهل أعدت الحكومة العدة من شوارع وبنى تحتية أنفاق وجسور لسيل السيارات القادم ام فكرت فقط في رسوم الجمارك دون مقابل للعدد القادم من السيارات بعد فتح الاستيراد من قبل البنوك؟ وهل ستستورد البنوك سيارت جديدة ام مستعملة؟ المستعملة لم يقف استيرادها لعدة أسباب الاستثناء الممنوح للمغتربين والدبلوماسيين وشرائح أخرى. الاستثناء فتح الاستيراد للمستعمل لأن جمارك السيارات الجديدة غالية ومنصوص عليها لا فسحة فيها لتخفيض كما المستعمل.

السؤال من وضع هذا الأمر كأولوية يصدر بها قرار من البنك المركزي؟ ألم يسأل البنك المركزي ما نصيب تمويل الزراعة من البنوك؟ ولماذا لا يضع لها نسبة معينة في التمويل؟ كانت هناك نسبة للتمويل الأصغر لم تفِ بالغرض المطلوب.

متى الالتفات إلى اﻷمور الكبيرة؟ مثلاً من أسباب مشكلة المواصلات النزوح إلى العاصمة من كل الوﻻيات فقيرة الخدمات. الآن ربع سكان السودان في ولاية الخرطوم ولن يعودوا إلى الوﻻيات، كيف يوقف القادمون الجدد؟ اﻹجابة ببساطة توفير خدمات في الوﻻيات من تعليم وصحة وماء وطرق وكهرباء.

أين الكفاءات التي وعدنا بها؟

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