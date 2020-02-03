د.حمدوك يضع حجر الاساس لمقر منظمة الايقاد الجديد بمدينة هرموس

إعلام مجلس الوزراء

ضمن برنامج زيارته لجمهورية جيبوتي قام رئيس مجلس الوزراء رئيس منظمة الايقاد د/عبدالله حمدوك اليوم بوضع حجر الاساس لمقر المنظمة الجديد بمدينة هرموس وذلك بحضور الرئيس الجيبوتى اسماعيل عمر قيلى والاستاذ/ عبدالقادر كامل محمد رئيس الوزراء الجيبوتي والسكرتير التنفيذي للمنظمة.

واكد د.حمدوك خلال مخاطبته الاحتفال بهذه المناسبة ان السودان وضع خارطة طريق خلال فترة رئاسته لعمل المنظمة تستهدف تعزيز الامن والاستقرار ودفع جهود التنمية في دول منظمة الايقاد.

وكان د.عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء رئيس منظمة الايقاد قد تفقد بالعاصمة جيبوتي مقر منظمة الايقاد ووقف علي انشطتها المختلفة.

واستمع إلى تنويرٍ من السكرتير التنفيذي للمنظمة حول أداء المنظمة في كل المجالات والخطوات المبذولة لانجاز البرامج الموضوعة .

وقال رئيس مجلس الوزراء ان الاحتفال بهذه المناسبة يعتبر يوماً مميزاً للسودان وهو يضع حجر الأساس لمقر الايقاد الجديد بجيبوتي لتحقيق اهدافها وغاياتها في الامن والتنمية.

واشار د.حمدوك الى ان الايقاد تحتل موقعاً مهماً في المجتمع الدولي وذلك بفضل دعم الشركاء والدول الاعضاء واصدقاء الايقاد في المجتمع الدولي.

وعبر د.حمدوك عن تقديره وشكره للرئيس الجيبوتي والشعب الجيبوتي لاستضافة جيبوتي لأعمال المنظمة ومنحها قطعة أرض لإنشاء المقر الجديد لها.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تضافر الجهود بين كافة الدول الأعضاء لتحقيق أهداف المنظمة المتعلقة بتعزيز التكامل واستغلال الموارد المتاحة بما يعود بالنفع على كل الأطراف المعنية .