الطريق الثالث – بكري المدنى

عاد حزب (بناة المستقبل) وهو من الأحزاب الجديدة لطرح مصالحة بين القوى السياسية في البلاد بعد أن ضم إلى مبادرته الأولى عددا من هذه القوى. ولقد سبق لي سؤال الدكتور فتح الرحمن الفضيل رئيس الحزب المذكور إن كانت المبادرة تشمل اﻹسلاميين وخاصة عضوية المؤتمر الوطنى (المحلول) فأجاب بلا /الزميل الأستاذ عبدالعظيم صالح كتب أمس مقالا في ذات اتجاه المصالحة ولما سأله الزميل الأستاذ محمد عبدالقادر السؤال المباشر(المصالحة أصلا مع منو؟! )وهو يستفسر عمن تشملهم المصالحة المفترضة لجلج!

أجزم اليوم وقبل الغد أننا في حاجة ماسة وعاجلة لتبني ميثاق وطني توقع عليه كل القوى السياسية بما في ذلك الإسلاميون (الكيزان)وذلك لهدفين الأول الإقرار بالفترة الانتقالية والثانى دعم الحكومة الحالية حتى بلوغ مرحلة الانتخابات الحرة.

لا يعترض دعاة المصالحة على فكرة الميثاق الوطنى ولكن يعترض كثيرون على أن يشمل الميثاق الإسلاميين ولهم في ذلك حججهم المتفهمة ولكنى أعتقد أن ذلك ممكن ومطلوب بل ومفيد للوطن والمواطنين بأشراط منها اعتراف الإسلاميين العلني بالثورة والاعتراف بالأسباب التى أدت إليها والإجراءات التى تمت بموجبها مع الإلتزام بعدم الانقلاب على أي حكم ديمقراطي مستقبلا أو عرقلته إضافة إلى الإسهام الجاد في تطبيق العدالة على كل من ارتكب تجاوزا أو أفسد طوال فترة حكم الإنقاذ.

أعتقد أن توافق الجميع على ميثاق وطني مماثل فيه خير كثير للبلاد وللناس وأن أي خيارات دونه تحمل في جوفها الكثير من المخاطر على الجميع في آن واحد، وخيار عزل الإسلاميين سياسيا أمر ممكن بالثورة وبالكثرة التي تهزم الجماعة ولكن هل يمكن القضاء عليهم كجماعة سياسية نهائيا؟وهل تجري عملية القضاء وتنتهى دون آثار سالبة على البلد وعلى الشعب ؟!

يشكو كثيرون من أن الإسلاميين (الكيزان)يعملون على إفساد الفترة الانتقالية وعرقلة الحكومة بالمعارضة والشماتة معا، وحتى إن لم يصح هذا اليوم فسوف يصبح حقيقة غدا وبدلا عن الدولة العميقة ستقوم دولة موازية وحتى إن لم تنجح هذى ونجحت فكرة إقصاء اﻹسلاميين إلى حين فإنها فكرة قاصرة ولقد جربوها هم أنفسهم تجاه الآخرين وها نحن أولاء جميعا وبعد ثلاثة عقود نبحث عن مخرج آمن للبلاد من مخاطر تهدد استقرارها واستمرارها!

إن ثورة ديسمبر فرصة كبيرة لبدايات جديدة وصحيحة وعمادها شباب سليم الوجدان نظيف الدواخل غير مسيس في أغلبه تأذى من حكم الثلاثين عاما -نعم – لكن دعواه للسلمية والتزامه بها تشي بوعي قادر على إدراك أن استقرار الفترة الانتقالية يتطلب تواثق الجميع والتزامهم بدعم حكومتها عبورا بالبلاد إلى مرحلة الديمقراطية الكاملة المرتجاة

اصطحاب الإسلاميين في تأمين الفترة الانتقالية ودعم الحكومة الحالية وانصراف كل القوى السياسية للعبور بالوطن الذي تهدده مخاطر كبيرة عمل راشد اليوم ومطلوب للغد ولقد سئم الناس من أخبار التفلتات الأمنية وانفلات الأسعار وسوء الخدمات وآن أوان سد الثغرات والسير في مسيرة واحدة لبناء الوطن..