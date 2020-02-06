العاملون بالسوداني يصعدون قضيتهم ويقررون الدخول في اعتصام وإضراب عن الطعام

قرر العاملون بصحيفة السوداني الدخول في اعتصام أمام مقر الصحيفة اعتبارا من الخميس الموافق 13 فبراير بعد تسليم مذكرة لرئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك وممثل الأمم المتحدة بالخرطوم ويستمر الاعتصام لثلاثة أيام ينتهي بالسبت، ومن ثم الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام.

وأكد العاملون بالصحيفة أن لجنة تفكيك التمكين لم تلتزم بالحفاظ على حقوقهم وعدم تضررهم من قرار الحجز بحسب ما أعلنت في أول مؤتمر صحفي لها وحتى اليوم الموافق 6 فبراير لم يتسلم العاملون رواتبهم.

وأكد العاملون أن اللجنة منعتهم من حقهم في العمل كحق من حقوق الإنسان بإغلاق الصحيفة لمجرد الاشتباه في ملكيتها دون اتخاذ أي إجراءات في هذا الصدد رغم مرور شهر على حجز الصحيفة والتسويف الكبير والمماطلة من قبل اللجنة في الرد على استئناف الصحيفة رغم مرور أكثر من 20 يوما على تقديمه.

وقرر العاملون بصحيفة السوداني استئناف صدور الصحيفة الكترونيا اعتبارا من الأحد القادم،

مرتبط