وفد الحكومة: لا تعليق للتفاوض مع (الشعبية) بقيادة الحلو

جوبا: السوداني

نفى الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة المفاوض محمد حسن التعايشي(السبت) تعليق التفاوض مع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو، وقال ان الحكومة لا تزال ملتزمة بجدول المفاوضات الذي تحدده الوساطة مع الحركة الشعبية.

وكشف التعايشي في تعميم صحفي عن تسليم الحكومة إحتجاجاً مكتوباً على تسجيل لأحد أعضاء وفد الحركة الشعبية المفاوض، وأضاف” نعتقد ان التسجيل غير موفق ويؤثر سلباً علي البيئة العامه التي يعمل الجميع للحفاظ عليها وتدعيمها وصولاً إلى سلام حقيقي ينهي الحرب ويؤسس لعقد إجتماعي يقوم علي مبدأ المساواة والحرية والعدالة”.

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