جلسة مفاوضات بجوبا بشأن محكمة جرائم دارفور

الخرطوم:إيمان كمال الدين

قال عضو الوفد المفاوض عن مسار دارفور معتصم أحمد صالح إن جلسة المفاوضات الخاصة بمسار دارفور بين وفدي الحكومة والجبهة الثورية والتي انعقدت “السبت” بجوبا كانت مخصصة للمحكمة الخاصة بجرائم دارفور، مؤكدا أن الخلاف كان حول المبلغ الذي ينبغي تخصيصه للمحكمة حتى تستأنف نشاطها بشكل طبيعي.

وأضاف معتصم في تصريح ل(السوداني) اقترح الوفد الحكومي الالتزام بتوفير مبالغ كافية لتسيير أعمال المحكمة، مشيرا إلى أن وجهة نظر الجبهة الثورية أنه يجب تحديد مبلغ محدد ومعلوم لضمان عدم تعطل عمل المحكمة في الظروف العادية وعدم التأثر بالتمويل.

وأشار معتصم إلى أن الوفد الحكومي طلب مهلة للتفاكر حول تحديد مبلغ معين، وتم اﻻتفاق على أن تحال القضايا شبه المتفق عليها لمجموعة مصغرة لتقديم تصور، منوهًا إلى أن استئناف التفاوض حول المسار يوم الاثنين.

وحول مسار الشرق قال معتصم إن الأطراف المفاوضة قطعت شوطا كبيراً وخرجت بنتائج إيجابية، لافتًا إلى أن القضايا التي لم يتم الاتفاق حولها، تم الاتفاق على أن تحال للجنة مصغرة تتفاوض حولها في وقت لاحق.

وتوقّع معتصم أن يكتمل الاتفاق في مسار الشرق في أقرب وقت.

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