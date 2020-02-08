اغلاق طرق بالخرطوم والحصاحيصا احتجاجا على ازمات الخبز والوقود

الخرطوم: السوداني

أغلق محتجون(السبت) الطريق القومي الخرطوم مدني عند مدينة الحصاحيصا، كما أغلقوا شارعي المعونة والمزاد بالخرطوم بحري احتجاجاً على ندرة الخبز والوقود.

وقال شهود عيان إن المتظاهرين أغلقوا شارع المزاد بالإطارات المشتعلة مما أدى إلى تعطل حركة المرور بالشارع الحيوي. وانتظمت آلاف السيارات أمام محطات الوقود في الخرطوم وبحري وأمدرمان بحثاً عن الوقود (البنزين والجازولين) الذي يشهد شحاً كبيراً منذ أسابيع، مما أدى إلى صعوبة حركة المواصلات وتكدس المواطنين في الطرقات والمواقف الرئيسة.

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