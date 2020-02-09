تشكيل لجنة لمعالجة تهريب الذهب عبر مطار الخرطوم

الخرطوم: السوداني

وجه اجتماع حكومي ترأسه وزير شؤون مجلس الوزراء عمر بشير مانيس “الأحد” بتشكيل لجنة فنية لوضع معالجة فورية وسريعة للحد من تهريب الذهب عبر مطار الخرطوم.

وترأس مانيس بمجلس الوزراء الاجتماع الخاص بمكافحة تهريب الذهب بمطار الخرطوم وذلك بحضور وزراء الداخلية ، المالية، الطاقة والتعدين والجهات المعنية.

وشدد مانيس على جدية الدولة في معاقبة كل من تسول له نفسه العبث بثروات وموارد البلاد في إطار حكم القانون، مشيراً إلى حرص الحكومة على توظيف كافة موارد وإمكانيات البلاد لتحقيق تطلعات الشعب السوداني وأهداف ثورة ديسمبر المجيدة.

واستمع الاجتماع إلى تقارير مفصلة من الجهات المختصة بشأن التدابير والتحوطات اللازمة لمنع تهريب الذهب عبر مطار الخرطوم ، واستعرض الضوابط والإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي للحد من مسألة تهريب الذهب.

و أكد الاجتماع ضرورة إحكام التنسيق وتضافر الجهود بين الأجهزة الأمنية المختلفة لمكافحة تهريب الذهب عبر المطار، وشدد على ضرورة التدقيق في الإجراءات وتكثيف الرقابة الالكترونية عبر استخدام الأجهزة والمعدات الحديثة.

وأمن اﻻجتماع على القيام بزيارة ميدانية للوقوف على المشاكل والمعوقات بالمطار.

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