شاهد بالصور: حسناوات (البنك العقاري) يلفتن أنظار رواد مواقع التواصل خلال احتجاجهن على إقالة المدير العام

السوداني: الخرطوم

لفتت صور حسناوات البنك العقاري التجاري السوداني، أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال خروج منسوبي البنك في تظاهرة احتجاجية بالخرطوم يوم الأحد ضد قرار لجنة (إزالة التمكين) بانهاء خدمة المدير العام للبنك.

وتم تداول صورة التظاهرة بشكل واسع، وضجت بعض صفحات مواقع التواصل بالتعليقات الطريفة والمتضامنة معهن قلباً وغالباً.

وكانت لجنة (إزالة التمكين) قد أصدرت قراراً يوم الخميس بإنهاء خدمة المدير العام للبنك العقاري الاقتصادي (عثمان عبدالعظيم محمد حسين) ضمن تسعة مدراء بنوك آخرين هي العمال الوطني ، مصرف البلد، النيلين، ، السعودي السوداني، المزارع ، ومصرف التنمية الصناعية، بالإضافة إلى حل مجالس إدارات 12 بنكاً.