وفد من حزب مبارك الفاضل يلتقي بالصادق المهدي

الخرطوم: السوداني

بحث وفد من حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل، مع رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، تطورات الوضع السياسي الراهن، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا المطروحة.

وجرى اللقاء بين الجانبين بمنزل الصادق المهدي في حي الملازمين بأم درمان.

وشكر المهدي الوفد على الزيارة، وأكد أنه سيسعى مع كل القوى السودانية الوطنية في أن تسهم المرحلة الانتقالية الراهنة في إحلال السلام والإصلاحات الأساسية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية.

وضم وفد حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل، مهدي بخيت حامد رئيس القطاع السياسي بحزب الأمة ونائبه فتحي حسن عثمان “مادبو” وياسر فتحي رئيس قطاع التنظيم.

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