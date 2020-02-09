حسن فضل المولى يخاطب العاملين المطالبين بتحسين الأوضاع بقناة النيل اﻷزرق ..

الخرطوم: سعيد عباس

قام العاملون بقناة النيل الأزرق ظهر اليوم الأحد بتنفيذ وقفة أمام مبنى إدارة القناة وقاموا بتسليم المدير العام مذكرة تطالب بتحسين أوضاعهم بسبب اﻷوضاع الأقتصادية التي تمر بها البلاد ،وطالبت المذكرة بتحسين الرواتب والبدلات و الأجور الأخري. ،وخاطب العاملين المدير العام للقناة حسن فضل المولي،

مؤكدا حق الجميع في المطالبة بتحسين أوضاعهم. وأشار إلى أن مجلس اﻹدارة كان قد قرر قبل إسبوعين زيادة المرتبات بنسب عالية و تمت الزيادة بالفعل من خلال مرتب شهر يناير المنصرم ،وأشار الى أن القناة تعمل في ظروف صعبة متأثرة بالأوضاع الاقتصادية بالبلاد ووعد فضل المولى برفع المذكرة لمجلس اﻹدارة لمناقشتها ، وبحسب إفادة للمكتب اﻹعلامي بالقناة فقد دعا الجنرال العاملين إلى لقاء تنويري لتوضيح الكيفية التي يتم بها تسيير القناة والظروف التي تعمل فيها.