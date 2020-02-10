وزيرا الري والخارجية الي واشنطن

الخرطوم: السوداني

يتوجه وزيرا الري والموارد المائية ياسر عباس ووزيرة الخارجية اسماء عبد الله مساء “الاثنين” إلى واشنطن، على رأس وفد فني ، لحضور اجتماعات بشأن سد النهضة يوم ” الاربعاء” بمشاركة وزراء الري والمياه والخارجية من مصر واثيوبيا وممثلين من الخزانة الامريكية والبنك الدولي كمراقبين.

وتبحث الاجتماعات التي تستمر لمدة يومين بعض النقاط الفنية و القانونية العالقة، ومن المنتظر أن توقع الأطراف بالأحرف الاولى على مسودة اتفاق في حال تجاوز القضايا العالقة المتبقية.

وكانت الاجتماعات الاخيرة التي عقدت في نهاية يناير الماضي بواشنطن احدثت

إختراقا كبيراً في مفاوضات سد النهضة وذلك بالاتفاق على خطة للملء الممرحل لبحيرة السد، آلية لملء بحيرة السد خلال فترة الجفاف، الجفاف الممتد، والفترات الممتدة للسنوات الجافة، وآلية للتشغيل السنوي وعلى المدى الطويل للسد، خلال فترة الجفاف، والجفاف الممتد والفترات الممتدة للسنوات الجافة.

كما تم الاتفاق على ألية لمراقبة تنفيذ الاتفاقية بما فيها الملء والتشغيل وحل الخلافات، وعلى معالجة مسائل التشغيل الآمن للسد واستكمال الدراسات المتبقية حول التأثيرات البيئية والإجتماعية للسد..

يذكر أن الفرق القانونية من الدول الثلاث والمراقبين ظلت تواصل اعمالها بواشنطن منذ الاجتماع الاخير لصياغة الاتفاقية فى شكلها النهائى.