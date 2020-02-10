والي نهرالنيل يعلن تنحيه عن منصبه

الخرطوم: السوداني

أعلن والي ولاية نهر النيل اللواء عبدالمحمود حماد تنحيه عن منصبه وبقائه قائدا لسلاح المدفعية عطبرة.

واجتمع الوالي مع رؤساء الدوائر الحكومية لدقائق أعلن فيها تنحيه عن منصبه وتسليم مقاليد الحكومة لأمين عام الحكومة محمد أحمد علي.

وشهدت مدينة عطبرة تظاهرات استمرت لمدة أسبوعين تطالب بإقالة والي ولاية نهر النيل من منصبه وتعيين والي مدني.

وفشل اجتماع مع لجان مقاومة عطبرة قاده وزير الحكم الاتحادي في إيقاف التصعيد الثوري والمطالبة بالتنحي وإمهال الحكومة فرصة إلى ما بعد منتصف فبراير الجاري.

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