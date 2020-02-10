الطريق الثالث – بكري المدني

منتصف نهار اليوم كنت متجها ناحية الخرطوم عبر كوبري المنشية عندما اندلعت أحداث شغب وسلب في محطة (13) وامتدت لبعض شوارع الحاج يوسف.

مجموعة من المواطنين الغاضبين على انعدام الخبز وكثير من التلاميذ وغير قليل من معتادي الشغب ومنتهزي فرص الفوضى، كانوا ينهبون المحلات التجارية والناس والعربات على الطرقات.

اتخذت مسلكا آخر أكثر أمنا وفتحت موقع (واتساب) وكتبت على بعض القروبات أن مئات من (الكيزان) يثيرون شغباً الآن في شرق النيل!

كتبت ذلك لأن لا أحد يريد غير ذلك، فالحقيقة مؤلمة وأسهل منها أن تعلق كلماتك على الشماعة (الواقفة) وتمضي ولن تخسر شيئاً، فالكل يعلم الحقيقة ولكن غير الحقيقة ما يرضي أغلبهم على أية حال وإن كانوا لن يصدقوك في كل الأحوال!

ليس عليك دائما أن تغضب أغلب الناس بقول الحقيقة التي يعلمونها تماما حتى لا تفقد ودهم – اكذب عليهم هم يحبون ذلك وسوف يحبونك وهم يعلمون أنك تكذب!

جاليليو -مع الفارق- كان قد نزل من منصة الإعدام بعد أن تراجع عن نظريته حول حقيقة أن الأرض تدور وليس الشمس – نزل جاليليو من المنصة وهو يتمتم سراً ولكنها تدور!

فياسادة يا كرام -تدور الشمس حول أرض السودان هذي الأيام وكل الأزمات وراءها (الكيزان)، فلقد تجمدت عقولنا في رؤوسنا. وشكراً حمدوك!