وزير المالية: تعويم سعر الصرف لقطاع الصادر وتحويلات المغتربين

الخرطوم: ابتهاج متوكل

اعلن وزير المالية د إبراهيم البدوي، عن تعويم سعر الصرف لقطاع الصادر، وتحويلات المغتربين، مع الاحتفاظ باستقرار الدولار الجمركي.

وكشف وزير المالية د، ابراهيم البدوي. عن قيام (دلالة) لتسييل الاصول والعقارات المنهوبة، لاستخدامها في دعم موازنة ٢٠٢٠م، وتنفيذ البرنامج الاقتصادي الإصلاح، وذلك وفق معايير محكمة وشفافة، ثم اتخاذ قرارات ومراجعة كل السياسات للحد من التجنيب، مشددا في منبر سونا اليوم “الاثنين” على أن كل الاموال المجنبة نقدا او اصول، سيتم تسليمها الى وزارة المالية.

واوضح البدوي، عن دخول وزارة المالية في كل مجالس الادارات للمؤسسات والشركات التجارية المدنية والعسكرية، ولابد بان تؤول للوزارة، اما ذات الطابع العسكري التابعة للتصنيع الحربي سيترك أمرها للجيش