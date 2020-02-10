(غندور ) يثور غاضباً على ( مبارك الفاضل) ويتهمه بالكذب الضار محتفظاً بحقه في التقاضي

السوداني: الخرطوم

ثار رئيس حزب المؤتمر الوطني المنحل بروفيسور (إبراهيم غندور)، على رئيس حزب الأمة الاصلاح (مبارك الفاضل)، متهماً إياه بالكذب على خلفية تصريحه لصحيفة (الشرق الأوسط) بشأن تطبيع وزير الخارجية السابق (غندور) مع إسرائيل.

وقال (غندور) على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) يوم الاثنين : لقد طالعت الإفادات التي أدلى بها السيد مبارك الفاضل نائب رئيس الوزراء السابق لصحيفة الشرق الأوسط والتي نقلتها عنها صحيفة السودان الدولية الصادرة اليوم ؛وقد زعم بأنني قدت حواراً مع الاسرائيلين إبان فترة وجودي بالحكومة ؛وهو كذب بواح .

مضيفاً: أستغرب كيف يستسهل اتهام الآخرين بهذه البساطة واختلاق وقائع لا وجود لها على أرض الواقع، فقد نفى عن نفسه ذات التهمة عندما سئل عن مشاركته في حوار سوداني اسرائيلي مزعوم، وهو بهذا يخرج عن دائرة الحديث السياسي والإدلاء بالآراء الشخصية الى دائرة الكذب الضار واشانة السمعة وهو تعدي للحرية في التعبير الى حقوق الآخرين.

مؤكداً أن حديث السيد مبارك عارٍ تماماً من الصحة، وهو حسب ما أرى محاولة للتبرير للتطبيع مع الكيان المحتل والترويج له بأي شكل كان.

معلناً بأنه سيحتفظ بممارسة حقه القانوني كاملاً في اللجوء الى التقاضي جراء هذا الكذب الضار (على حد قوله).

مجدداً بأنه على الصعيد الشخصي كان وسيظل داعماً للقضية الفلسطينية وحق الشعوب في التحرر من الاستعمار ورافضاً للتطبيع مع الكيان الصهيوني.