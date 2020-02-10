وزير المالية يكشف عن صعوبات تواجه تمويل الخبز والوقود

الخرطوم : عبيرجعفر

قطع وزير المالية والتخطيط د.ابراهيم البدوي بضرورة ترشيد دعم ” البنزين ” والخروج منه بسرعة وأوضح ان الدعم مكلف وتابع من الصعب الدفاع عن دعم البنزين واشار الى امكانية التدرج في رفع دعم الجازولين، وقال ان دعم الوقود هو قانون دولة واكد التزامهم بالدعم حسب الموازنة وأقر بمواجهتهم لصعوبات في تمويل الخبز والوقود لكنه مقدور عليه وأضاف الوضع ليس بائسا.واكد ان مشاكل الخبز والوقود ليست بسبب عدم توفر التمويل فقط وأشار الى تعطل الخط الناقل للبترول ، ونوه الى المعالجات المؤقتة التي اعلنتها وزارة الطاقة اليوم الإثنين بتحديد ” الكوتة” ب4 جالون للسيارة.وأعلن البدوي في مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين عن زيادة في تمويل الموازنة لعام 2020،من المصادر الاتحادية “ضريبية وجمركية” وأوضح أنها بلغت (158 ) مليار جنيه ،بزيادة 8% من الناتج المحلي مقارنة مع 6% من قبل وأشار إلى ان النسبة الاعلى لتمويل الموازنة تأتي من الايرادات الذاتية وبلغت (253 ) مليار جنيه وفاقت ال70-60% وكشف عن مصادر اخرى لتمويل الموازنة منها المنح والقروض بمئات الملايين من الدولارات من مؤسسات تمويل عربية ودولية والبنك الاسلامي للتنمية والتعاون الدولي الثنائي وأوضح ان 43% من اجمالي المنح والقروض من المؤسسات العربية و48% من المؤسسات الدولية، 9% من التعاون الثنائي واشار الى ان هنالك عديد من المؤسسات غير مقيدة بلائحة العقوبات الاقتصادية بل بسبب المتأخرات و أضاف تسبب عدم سداد النظام البائد للمتأخرات في عدم الحصول على منح منها وأعلن انهم بدأوا في معالجتها.