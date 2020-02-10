شاهد: وقفة احتجاجية للكنيسة الإنجليلية تطالب بإزالة تمكين ” المؤتمر الوطني” بادارتها

الخرطوم: السوداني

نظم أتباع الكنيسة الإنجيلية المشيخية السودانية بالخرطوم، وقفة احتجاجية امام وزارة الشؤون الدينية والأوقاف يوم “السبت” تطالب بإزالة تمكين لجان المؤتمر الوطني لإدارة الكنائس.

كما طالب المحتجون بإعادة الشرعية الدستورية للكنيسة، وإرجاع ممتلكات تابعة لها.

ونادوا ببناء دولة تسع جميع السودانيين وقبول الآخر.

وكان وزير الشئون الدينية والأوقاف، “نصر الدين مفرح”، قد أعرب في وقتٍ سابق عن اعتذاره للمسيحيين عن (جملة من السياسات الظالمة الخرقاء، التي تعرضت إليها أسرهم ودينهم إبان النظام السابق.

وأكد مفرح أن “جوهر الديانات السماوية واحد، حيث تتفق كلها في الكليات والأهداف والغايات العامة وبناء الإنسان، كما جاءت لصون حياته وكرامته وإعلاء قيم العدل والسلام والمحبة”.

ودعا إلى ضرورة إعلاء قيم التسامح الديني، والتعاضد الأخوي، والتماسك الأسري، والمحافظة على قيم التراحم والتكافل الراسخة في الإسلام والمسيحية.