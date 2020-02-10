شاهد: ” ذراع سيدة ” مُرصعاً بالذهب يثير جدلاً طريفاً بمواقع التواصل ويثبت أن ” اليد الواحدة تصفق”

أثارت صورة “ذراع سيدة” تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تعليقات طريفة قائلون: بأنها قد اثبتت بما لايدع للشك بهذه الثروة التي تحملها على يدها “أن اليد الواحدة تصفق”.

ولاقت الصورة التي تظهر “ذراع سيدة ” مُرصعاً بحلى ذهبية تمسك بمقبض باب سيارة آلاف التعليقات الطريفة على مواقع التواصل.

وعلق أحدهم: ” اليد الواحدة لاتصفق، ولكنها اثبتت بأنها تحمل سيارة فارهة” في إشارة إلى قيمة الحلى الذهبية.

ومن الطريف أن بعض الفتيات اتجهن إلى التركيز على المكان الذي تطل عليه نافذة السيارة، وتعرفن على مدرستهن التي احتضنت ذكرياتهم .

قُرى السودان الوادعة.