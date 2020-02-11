أصحاب المركبات الخاصة.. رحلة البحث عن (جالون بنزين)!

الخرطوم : تفاؤل العامري

قبل أن يلتقط أصحاب المركبات الخاصة أنفاسهم من الأزمة التي ضربت البلاد مؤخرا بسبب أزمة الوقود حتى عادت الأزمة من جديد تضرب بأطنابها البلاد وتبدأ رحلة البحث عن جالون بنزين.. أمر يستوجب أن تقضي كل يومك بالصفوف فكان لابد من إيجاد طرق أخرى.

حسين يعمل (رحال) يعول أسرته الكبيرة والصغيرة كشف في حديثه ل(كوكتيل) أنه يستعين بالعمال بمحطات الوقود، بمعنى أنه خلق معهم جسرا من الصداقة إذ يتم إخطاره بميقات وصول التنكر وميعاد تفريغه فيهرول نحو المحطة ليكون أول الصف لكن قبل ذلك يقوم بمنح العامل مبلغا من المال متفق عليه لا يتجاوز المائة ولا ينقص.

أما محمد سالم فأكد أنه لا يعرف الطرق الملتوية التي ينتهجها الكثيرون للحصول على الوقود، لافتا إلى أنه يلتزم فقط بالوقوف بالصف مهما طال الانتظار.

لكن خالفه الرأي سيد محمود الذي أشار إلى أنه يتعامل مع تجار السوق الأسود والذين يتم تمويلهم من مدراء المحطات ويعملون على اقتسام المبالغ معهم قائلا إن الوقود يأتي إليهم ديلفري ولا يعاني في البحث عبر المحطات التي يطول بها الانتظار وربما لا تتحصل على شيء بسبب نفاد الكمية.