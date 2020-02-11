صحيفة (السوداني) تورد أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2020م

الجريدة :

_ الشفيع الخضر يكشف ل الجريدة معلومات جديدة حول لقاء عينتبي وعلاقته بحمدوك

_ البدوي يدعو لتعويم سعر الصرف والخروج من دعم البنزين

_ الحرية والتغيير : غازي صلاح الدين أحد رموز التزوير في الحركة الاسلامية

_ تجاوزات بمليارات الجنيهات بمنتزة أمبدة العائلي

_ مواطنون يغلقون جسر المنشية احتجاجا على أزمتي الخبز والمواصلات

اليوم التالي:

_ البدوي : يمكن ملاحقة الفاخر قضائيا ولا مجال لزيادة الأجور

_ حميدتي: سنصل الى سلام شامل في أقرب وقت

_ اتفاق بين الجبهة الثورية والحرية والتغيير على تجاوز الخلافات

_ النفط تعلن عن إجراءات مؤقتة لتوزيع الوقود

التيار :

_ التيار تكشف عن موقع بقلب الخرطوم ل عزل العائدين من الصين

_ الشفيع خضر : لقاء البرهان نتنياهو كشف هشاشة العلاقة بين المدنيين والعسكريين

_ وزير الطاقة : محطات لبيع الوقود التجاري

_ وزير المالية : ازمات الوقود والخبز مقدور عليها والوضع ليس بائسا

الصيحة:

_ الصيحة تنشر تفاصيل مرعبة عن بيوت الأشباح

_ مستشفى الذرة : ١٢ ألف إصابة بالسرطان سنويا

_الطاقة: فتح محطات وقود للبيع بالسعر التجاري

_ حمدوك : الحكومة الانتقالية تواجه تحديات ونعمل لمعالجتها

_ والي نهر النيل يتنحي ويسلم المهام لأمين عام الحكومة

الحداثه:

_ الطاقة تضع ضوابط صارمة لتوزيع الوقود

تجاوزات في منح تصاديق عمل شركات توزيع المواد البترولية

_ المالية تقر باستمرار تجنيب الاموال وعدم وجود تنسيق بين مؤسسات الدولة

_ انفراج أزمة الأدوية في البلاد

_ وزير الطاقة: لن نسمح بالحصول على الوقود خارج نظام الحصص

أخبار اليوم :

المالية تؤكد الإبقاء على سعر الدولار الجمركي وتكشف عن مصادر تمويل الموازنة.

إجراءات جديدة لضبط الوقود بالمحطات ودمج شركات التوزيع الحكومية.

البعث الأصل: عدم انسجام مؤسسات الفترة الانتقالية وراء ضعف أداء الحكومة.

وفد من المؤتمر الشعبى يلتقي الإمام الصادق المهدى.

مجلس الأمن والدفاع يناقش معالجة الأزمة الاقتصادية.

الوطن :

مزاد لبيع أصول مستردة من نافذين في النظام البائد

إجراءات جديدة لصرف الوقود وآلية لمراقبة السلع الإستراتيجية

إرتفاع إنتاجية شركة سكر كنانة إلى 51 ألف جوال في اليوم آخر لحظة :

وزير النفط لـ (المواطنين): لا داعِ للهلع

البدوي: لن نستطيع زيادة الأجور

الخرطوم تستلف وقوداً من جوبا

تنحي واليين وغندور يقاضي مبارك الفاضل

زيادة في الأسعار بسبب فيروس (كورونا)