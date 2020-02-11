صحيفة (السوداني) تورد أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2020م

الجريدة :
_ الشفيع الخضر يكشف ل الجريدة معلومات جديدة حول لقاء عينتبي وعلاقته بحمدوك
_ البدوي يدعو لتعويم سعر الصرف والخروج من دعم البنزين
_ الحرية والتغيير : غازي صلاح الدين أحد رموز التزوير في الحركة الاسلامية
_ تجاوزات بمليارات الجنيهات بمنتزة أمبدة العائلي
_ مواطنون يغلقون جسر المنشية احتجاجا على أزمتي الخبز والمواصلات
اليوم التالي:
_ البدوي : يمكن ملاحقة الفاخر قضائيا ولا مجال لزيادة الأجور
_ حميدتي: سنصل الى سلام شامل في أقرب وقت
_ اتفاق بين الجبهة الثورية والحرية والتغيير على تجاوز الخلافات
_ النفط تعلن عن إجراءات مؤقتة لتوزيع الوقود
التيار :
_ التيار تكشف عن موقع بقلب الخرطوم ل عزل العائدين من الصين
_ الشفيع خضر : لقاء البرهان نتنياهو كشف هشاشة العلاقة بين المدنيين والعسكريين
_ وزير الطاقة : محطات لبيع الوقود التجاري
_ وزير المالية : ازمات الوقود والخبز مقدور عليها والوضع ليس بائسا
الصيحة:
_ الصيحة تنشر تفاصيل مرعبة عن بيوت الأشباح
_ مستشفى الذرة : ١٢ ألف إصابة بالسرطان سنويا
_الطاقة: فتح محطات وقود للبيع بالسعر التجاري
_ حمدوك : الحكومة الانتقالية تواجه تحديات ونعمل لمعالجتها
_ والي نهر النيل يتنحي ويسلم المهام لأمين عام الحكومة
الحداثه:
_ الطاقة تضع ضوابط صارمة لتوزيع الوقود
تجاوزات في منح تصاديق عمل شركات توزيع المواد البترولية
_ المالية تقر باستمرار تجنيب الاموال وعدم وجود تنسيق بين مؤسسات الدولة
_ انفراج أزمة الأدوية في البلاد
_ وزير الطاقة: لن نسمح بالحصول على الوقود خارج نظام الحصص
أخبار اليوم :
- المالية تؤكد الإبقاء على سعر الدولار الجمركي وتكشف عن مصادر تمويل الموازنة.
- إجراءات جديدة لضبط الوقود بالمحطات ودمج شركات التوزيع الحكومية.
- البعث الأصل: عدم انسجام مؤسسات الفترة الانتقالية وراء ضعف أداء الحكومة.
- وفد من المؤتمر الشعبى يلتقي الإمام الصادق المهدى.
- مجلس الأمن والدفاع يناقش معالجة الأزمة الاقتصادية.
الوطن :
- مزاد لبيع أصول مستردة من نافذين في النظام البائد
-
إجراءات جديدة لصرف الوقود وآلية لمراقبة السلع الإستراتيجية
-
إرتفاع إنتاجية شركة سكر كنانة إلى 51 ألف جوال في اليوم
آخر لحظة :
-
وزير النفط لـ (المواطنين): لا داعِ للهلع
-
البدوي: لن نستطيع زيادة الأجور
-
الخرطوم تستلف وقوداً من جوبا
-
تنحي واليين وغندور يقاضي مبارك الفاضل
-
زيادة في الأسعار بسبب فيروس (كورونا)