الشرطة تضبط شبكة لتصنيع المتفجرات بشرق النيل وتحرز المضبوطات

الخرطوم:السوداني

وقف الفريق اول شرطة (حقوقى) عادل محمد احمد بشاير اليوم على الانجاز الكبير الذى حققته شرطة ولاية الخرطوم(مباحث شرق النيل) بضبطها لشبكة اجراميةبينهم اجانب يقوم أفرادها بتصنيع عبوات متفجرة بحضور الفريق شرطة خالد بن الوليد مدير شرطة ولاية الخرطوم واللواء شرطة حيدر سيد احمد مدير الادارة العامة للادلة الجنائية ، والعميد شرطة حقوقي عمر عبد الماجد بشير الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة وقال الفريق أول بشاير للمكتب الصحفي للشرطة ان العملية الاحترافية التى قامت بها مباحث الولاية ادت للقبض على احد المتهمين

وضبط كميات كبيرة من مواد كيميائية خام وأدوات تستعمل فى العمليات الاولية لصناعة المتفجرات ، مضيفا بان المعروضات تم تحريزها وإخضاعها للفحص والتصنيف بواسطة الادارة العامة للادلة الجنائية فيما سيتم التحرى والتحقيق بواسطة فرق متخصصة لكشف أبعاد هذةالعملية الاجرامية ، مشيدا بيقظة مباحث الولاية وحسها الامنى الذى أدى للايقاع بهذه الشبكة وثمن تجاوب المواطنين وتعاونهم مع الشرطة فى هذا البلاغ الكبير ، مؤكدا ان قوات الشرطة ستظل عين ساهرة ويد امينة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن والمواطن وحماية الارواح والممتلكات ولن تألو جهدا فى ضبط كل من تسول له نفسه المساس بمكتسبات الوطن مناشدا المواطنين التبليغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة او مخالفة للقانون عبر الرقم المجاني 999 أو اقرب قسم شرطة.