الصحفي “شوقي عبدالعظيم” للنيل الأزرق: الشعب متفهم أزمة الخبز والمواكب التي خرجت ليست ضد الحكومة

الخرطوم: السوداني

قال الصحفي السوداني الناشط ” شوقي عبد العظيم” ان المواكب التي خرجت في الخرطوم ليست ضد ” حمدوك” ولم تطالب بتنحي الحكومة وانما خرجت للمطالبة باستكمال هياكل السلطة الانتقالية، وهذا مشروع في الأجواء الديمقراطية.

وعلق “شوقي” خلال استضافته ببرنامج “كالآتي” بقناة النيل الأزرق، مساء “الثلاثاء”، على المظاهرات التي شهدتها الخرطوم وبعض الولايات، احتجاجا على أزمة الخبز والوقود، قائلاً: فيما يخص أزمة الوقود إن هناك اتهامات بأنها حدثت بفعل فاعل وتم إهمال الخط من جهة ما.

واما عن أزمة الخبز فالشعب السوداني جميعه متفهم ذلك، ولكن هناك من أعضاء النظام القديم يحاولون تأجيج الوضع بأن هناك أزمة بين الحكومة والشعب.