صحيفة (السوداني) تورد اهم عناوين الصحف السياسية الصادرة اليوم الأربعاء 12 فبراير 2020م

أخبار السودان
By alsudani 163 0

البوم التالي:

  • البدوي : يمكن ملاحقة الفاخر قضائيا ولا مجال لزيادة الأجور
  • حميدتي: سنصل الى سلام شامل في أقرب وقت
  • اتفاق بين الجبهة الثورية والحرية والتغيير على تجاوز الخلافات
  • النفط تعلن عن إجراءات مؤقتة لتوزيع الوقود

الحداثة:

  • الطاقة تضع ضوابط صارمة لتوزيع الوقود
  • تجاوزات في منح تصاديق عمل شركات توزيع المواد البترولية
  • المالية تقر باستمرار تجنيب الاموال وعدم وجود تنسيق بين مؤسسات الدولة
  • انفراج أزمة الأدوية في البلاد
  • وزير الطاقة: لن نسمح بالحصول على الوقود خارج نظام الحصص

أخبار اليوم:

  • مظاهرات بالخرطوم لتسريع اكمال هياكل السلطة الانتقالية ومذكرة لحمدوك.
  • الشرطة تضبط شبكة لتصنيع المتفجرات بشرق النيل وتحرز المضبوطات.
  • توعدت بعقوبات رادعة : الصناعة تحظر احتكار السكر.
  • النائب العام يلتقي وفد منظمة هيومان رايتس ووتش.

الوطن:

  • توافق بجوبا على تسليم البشير للجنائية
    *تورط مدير عام شركة تأمين في دعم كتائب الظل
  • إتجاه لبيع الخبز بالكيلو وحظر احتكار السكر
  • جوبا: اتفاق على مؤسسات تحقيق العدالة بمسار دارفور

آخر لحظة:

  • ضبط مصنع متفجرات بشرق النيل
  • الحكومة: البشير إلى الجنائية
  • منع احتكار (السكر) وقرارات جديدة بشأن الدقيق
  • لجان المقاومة: بطء إيقاع الحكومة أخرج الشارع
  • إصابات وإغماءات في موكب استكمال الانتقالية

التيار :

  • التيار تكشف عن موقع بقلب الخرطوم ل عزل العائدين من الصين
  • الشفيع خضر : لقاء البرهان نتنياهو كشف هشاشة العلاقة بين المدنيين والعسكريين
  • وزير الطاقة : محطات لبيع الوقود التجاري
  • وزير المالية : ازمات الوقود والخبز مقدور عليها والوضع ليس بائسا

الصيحة:

  • الصيحة تنشر تفاصيل مرعبة عن بيوت الأشباح
  • مستشفى الذرة : ١٢ ألف إصابة بالسرطان سنويا
  • الطاقة: فتح محطات وقود للبيع بالسعر التجاري
  • حمدوك : الحكومة الانتقالية تواجه تحديات ونعمل لمعالجتها
  • والي نهر النيل يتنحي ويسلم المهام لأمين عام الحكومة
alsudani
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