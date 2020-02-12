صحيفة (السوداني) تورد اهم عناوين الصحف السياسية الصادرة اليوم الأربعاء 12 فبراير 2020م

البوم التالي:
- البدوي : يمكن ملاحقة الفاخر قضائيا ولا مجال لزيادة الأجور
- حميدتي: سنصل الى سلام شامل في أقرب وقت
- اتفاق بين الجبهة الثورية والحرية والتغيير على تجاوز الخلافات
- النفط تعلن عن إجراءات مؤقتة لتوزيع الوقود
الحداثة:
- الطاقة تضع ضوابط صارمة لتوزيع الوقود
- تجاوزات في منح تصاديق عمل شركات توزيع المواد البترولية
- المالية تقر باستمرار تجنيب الاموال وعدم وجود تنسيق بين مؤسسات الدولة
- انفراج أزمة الأدوية في البلاد
- وزير الطاقة: لن نسمح بالحصول على الوقود خارج نظام الحصص
أخبار اليوم:
- مظاهرات بالخرطوم لتسريع اكمال هياكل السلطة الانتقالية ومذكرة لحمدوك.
- الشرطة تضبط شبكة لتصنيع المتفجرات بشرق النيل وتحرز المضبوطات.
- توعدت بعقوبات رادعة : الصناعة تحظر احتكار السكر.
- النائب العام يلتقي وفد منظمة هيومان رايتس ووتش.
الوطن:
- توافق بجوبا على تسليم البشير للجنائية
*تورط مدير عام شركة تأمين في دعم كتائب الظل
- إتجاه لبيع الخبز بالكيلو وحظر احتكار السكر
- جوبا: اتفاق على مؤسسات تحقيق العدالة بمسار دارفور
آخر لحظة:
- ضبط مصنع متفجرات بشرق النيل
- الحكومة: البشير إلى الجنائية
- منع احتكار (السكر) وقرارات جديدة بشأن الدقيق
- لجان المقاومة: بطء إيقاع الحكومة أخرج الشارع
- إصابات وإغماءات في موكب استكمال الانتقالية
التيار :
- التيار تكشف عن موقع بقلب الخرطوم ل عزل العائدين من الصين
- الشفيع خضر : لقاء البرهان نتنياهو كشف هشاشة العلاقة بين المدنيين والعسكريين
- وزير الطاقة : محطات لبيع الوقود التجاري
- وزير المالية : ازمات الوقود والخبز مقدور عليها والوضع ليس بائسا
الصيحة:
- الصيحة تنشر تفاصيل مرعبة عن بيوت الأشباح
- مستشفى الذرة : ١٢ ألف إصابة بالسرطان سنويا
- الطاقة: فتح محطات وقود للبيع بالسعر التجاري
- حمدوك : الحكومة الانتقالية تواجه تحديات ونعمل لمعالجتها
- والي نهر النيل يتنحي ويسلم المهام لأمين عام الحكومة